Первый канал покажет концерт-благодарность врачам

На Первом канале, сегодня, 3 мая в 22:00, большой концерт-акция: "Нашим врачам. Мы говорим вам спасибо". Концерт организован совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), суверенным фондом РФ, и Vision Media Center и организован в поддержку медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией и каждый день спасают жизни.

В акции примут участие звезды российской музыки и деятели культуры. В программе: Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Евгений Миронов и Петр Дранга, UMA2RMAN, EMIN, Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Сергей Безруков и многие другие.

"РФПИ предпринимает активные усилия по противодействию коронавирусу и оказывает поддержку тем, кто своими действиями формирует основу для успеха в этой борьбе. В знак глубочайшей признательности мы приняли участие в организации концерта, который будет показан в эфире Первого и в ходе которого российские звезды вместе со всей страной громкими и искренними аплодисментами поддержат врачей, медсестер и студентов-медиков, ведущих борьбу с пандемией", говорит Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.