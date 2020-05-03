Песков: Нацпроекты не снимаются с повестки дня

Реализация 12 национальных проектов останется приоритетной задачей, но в них могут быть внесены коррективы с учетом реализации мер по борьбе с COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом", - сказал Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Реализация нацпроектов не снимается с повестки дня, подчеркнул представитель Кремля. "Об этом речь не идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, "при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами", добавил пресс-секретарь президента.