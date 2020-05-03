Песков рассказал, как отметит День Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы" Давида Тухманова. Об этом он рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Фрагмент программы был опубликован в Instagram тележурналиста Павла Зарубина.

"Так или иначе какие-то будут рабочие моменты, а потом рюмку водки обязательно выпью, а как же. И "День Победы" спою, конечно", - сказал Песков.

Напомним, что все массовые праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесены в связи с коронавирусом. 9 Мая пройдет авиационный парад, также будут традиционные праздничные салюты в городах.