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03.05.2020 15:05
Рубрика: Общество

Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

Ряд ограничений, которые действуют с конца марта - начала апреля в российских регионах, можно будет начать постепенно снимать после 12 мая лишь при соблюдении гражданами режима самоизоляции. Такое мнение в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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По ее словам, ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации.

"Если мы сегодня начнем ограничения нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо их усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", - подчеркнула глава ведомства.

До 11 мая включительно в России продолжается режим самоизоляции. Дни с 6 по 8 мая объявлены нерабочими с сохранением средней заработной платы. Работают только социально значимые структуры и стратегически важные предприятия. За последние сутки в стране выявлено рекордное с начала эпидемии в России число инфицированных COVID-19 - более 10 тысяч человек. Скончались от различных патологий, вызываемых инфекцией, 1280 человек.

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