Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая

Ряд ограничений, которые действуют с конца марта - начала апреля в российских регионах, можно будет начать постепенно снимать после 12 мая лишь при соблюдении гражданами режима самоизоляции. Такое мнение в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации.

"Если мы сегодня начнем ограничения нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо их усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", - подчеркнула глава ведомства.

До 11 мая включительно в России продолжается режим самоизоляции. Дни с 6 по 8 мая объявлены нерабочими с сохранением средней заработной платы. Работают только социально значимые структуры и стратегически важные предприятия. За последние сутки в стране выявлено рекордное с начала эпидемии в России число инфицированных COVID-19 - более 10 тысяч человек. Скончались от различных патологий, вызываемых инфекцией, 1280 человек.