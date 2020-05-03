Пушков назвал лицемерием заявления Киева по поводу одесской трагедии

По версии украинского дипведомства, РФ якобы "остается единственной страной", которая в этом не заинтересована. "Россия - единственная страна, которая осудила резню на всех международных площадках, "- парировал Пушков. Он отметил, что виновных в трагических событиях 2 мая 2014 года нужно искать "в киевских кабинетах времен Порошенко" и среди тех, кто месяцами ранее организовал стрельбу на майдане.

По мнению Алексея Пушкова, нынешний президент Украины Владимир Зеленский, выразивший соболезнования семьям всех, кто погиб тогда в сожженном Доме профсоюзов, теперь обязан пойти дальше и раскрыть до конца преступление против людей, которые были зверски убиты. Насколько ведомство, возглавляемое сейчас Вадимом Пристайко, согласовало свое заявление с главой государства, остается под вопросом.

Ранее МИД России призвал международных правозащитников добиться установления правды вокруг трагических событий, жертвами которых стали 48 человек. Еще 250 были ранены.