Как студенты РНИМУ им. Пирогова помогают врачам в борьбе с коронавирусом

Более 700 ординаторов и около 500 студентов РНИМУ им. Пирогова работают сейчас в клиниках, куда привозят пациентов с коронавирусом.

Чем помогают молодые врачи своим старшим коллегам? Студенты подключаются к той работе, которую позволяет выполнять их квалификация. Важно: у всех этих ребят есть сертификат на работу средним медперсоналом, который выдается только после дополнительного экзамена.

- Если говорим о работе ординаторов, то это уже врачи-стажеры - у них есть диплом и они прошли аккредитацию, - подчеркнули в пресс-службе РНИМУ им. Пирогова. - Под наблюдением более опытных врачей они самостоятельно ведут пациентов, выезжают с бригадами скорой помощи, назначают лечение и многое другое. Отметим, что все наши студенты и ординаторы официально трудоустроены и получают зарплату.

В РНИМУ отметили, что практика в больницах с пациентами с COVID-19 не носит обязательный характер. Студенты, не давшие добровольного согласия, а также те, у кого есть противопоказания по здоровью, должны быть направлены на практику в другие больницы и поликлиники, не связанные с коронавирусом.

- Если потребуется, мы готовы перенести экзамены для тех ребят, кто сейчас работает, - заявили в пресс-службе медвуза. - Университет располагает всеми возможностями как для проведения дистанционной сессии, так и для изменения ее сроков.

Комментарии студентов

Алина Кисленко, 6 курс, педиатрический факультет

- Я работаю медсестрой-анестезисткой в ГКБ №40 (Коммунарка) в отделении реанимации. Беру анализы, ставлю катетеры. К каждому пациенту проникаешься всем сердцем и стараешься помочь не только лекарствами и процедурами, но и душевным разговором. Человеку в таких условиях это особенно необходимо. Понятно, что в реанимации пациенты находятся в тяжелом состоянии, но даже среди таких мне попадаются оптимисты.

Не скрою, пришлось учиться заново буквально всему, причем времени на ошибки нет - надо делать все аккуратно и быстро. Огромное спасибо опытным коллегам и врачам, которые всегда готовы объяснить, показать, тогда и учишься гораздо быстрее.

Безусловно, такая работа не для всех, и это нормально: огромный поток тяжелых больных, неудобный костюм, в котором даже дышать трудно. Непросто мобилизоваться в условиях паники и работать, несмотря ни на что. Но мне в данной ситуации гораздо страшнее не делать ничего.

Юлия Пахобова, 6 курс, педиатрический факультет

- Я работаю в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) ГКБ №52. Круг моих обязанностей достаточно широк и специфичен для этого отделения: например, это весь спектр лечебно-диагностических мероприятий, назначаемых врачом, ЭКГ, анализы крови и мазки, уход за трахеостомами… Здесь я научилась проводить санацию трахеобронхиального дерева с помощью закрытых стерильных систем и экстракорпоральное облучение крови ультрафиолетовым излучением.

Работаем сутками в защитном костюме и маске-очках, режим работы очень интенсивный. Справиться с переживаниями помогает и тщательное выполнение всех противоэпидемических мероприятий: это снижает риск заражения, а значит, помогает побороть страх. Чтобы мы все скорее вышли из этой ситуации, хотелось бы напомнить людям о соблюдении простых правил безопасности: реже бывать в общественных местах, соблюдать дистанцию и кашлевой этикет, применять антисептики.

Андрей Корсунов, 6 курс, педиатрический факультет

- Я медбрат в отделении реанимации и интенсивной терапии ГКБ №52. График работы "сутки-трое". Конечно, тяжело находиться весь день в спецодежде, "экранах": нам дают не отдельно респиратор с очками, а защитную маску, чем-то напоминающую противогаз. Под конец смены болит все лицо. Но когда выходишь на очередные сутки, забываешь про боль, а под конец смены больше всего на свете хочется выйти и вдохнуть свежего воздуха.

Сейчас многие уверены, что большинство зараженных переносят вирус в легкой или средней форме. Но я часто вижу пациентов с острым течением COVID, причем более легкая степень буквально за несколько дней может перейти в тяжелую. Поэтому надо быть максимально внимательным к здоровью - своему и своих близких.

После смены я прохожу через санпропускник, потом еще раз провожу обработку спиртом. Когда выхожу из больничного корпуса, снова протираю все необходимое антисептиком. Дома также принимаю душ, запрещаю маме трогать вещи, в которых хожу на смены, стараюсь держать дистанцию в квартире. Конечно, жить так - очень непривычно.

Сергей Усачев, 7 курс, педиатрический факультет

- Работаю медбратом в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) хирургии им. А. В. Вишневского, в реанимации. Сегодня от нас может потребоваться любая помощь, и мы должны быть готовы ее оказать. Вся сестринская работа, которую нужно выполнять, мне хорошо знакома. Думаю, в ситуации пандемии пригодится практически весь багаж знаний, полученный в университете, а также самостоятельное изучение ультразвуковых методов исследования.

Мы работаем сутки через сутки. Но при этом надо успевать дистанционно учиться, все-таки выпускной курс. Пока удается совмещать без потерь.