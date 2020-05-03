Робот и чат-бот помогут москвичам продлить цифровой пропуск

Голосовой помощник общегородского контакт-центра теперь консультирует относительно продления цифровых пропусков. Горожане, позвонившие по телефону 8 (495) 777-77-77, узнают, как продлить ранее выданное разрешение, чтобы и дальше передвигаться на личном и общественном транспорте.

Как сообщает mos.ru, при звонке голосовой помощник включается автоматически. Если вопрос требует расширенной консультации, на помощь придет оператор. Узнать о нюансах продления пропуска можно и на странице обратной связи mos.ru. Чат-бот отправит ссылку и расскажет, что нужно указать для пролонгации разрешения.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Москве, напомним, продлен до 11 мая включительно. Рабочие пропуска, оформленные до 30 апреля, действуют до 4 мая включительно. Если нужно ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо продлить пропуск. Для этого на mos.ru запущен специальный сервис. Там надо ввести 16-значный код своего пропуска и подтвердить операцию кодом из СМС. Оно придет на номер телефона, указанный при оформлении пропуска.