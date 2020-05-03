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03.05.2020 13:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росгвардия задействовала беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции

Текст: Александр Степанов
В Москве и области Росгвардия начала применять беспилотные летательные аппараты, чтобы выявлять нарушителей режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. Там отметили, что БПЛА и вертолет задействованы для выявления нарушителей самоизоляции в лесопарковых зонах в на майские праздники в Москве и Московской области.

"Информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами", - рассказали в пресс-службе.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Особое внимание на майские праздники уделено московскому региону. Здесь к охране правопорядка, привлечены дополнительные патрули от подразделений вневедомственной охраны и ОМОН столичного главка и соединения Центрального округа Росгвардии.

В Росгвардии уточнили, что если нарушители режима самоизоляции будут выявлены, то в их отношении будут составлены протоколы об административном правонарушении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область Распространение коронавируса COVID-19

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