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03.05.2020 22:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

С 4 мая в Москве начнутся тренировки авиации к Параду Победы

Текст: Александр Степанов

Тренировки авиации к воздушной части Парада Победы в Московской воздушной зоне начнутся 4 мая, сообщили в федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Там отметили, что в ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ОрВД) проводится работа по минимизации ограничений в воздушном пространстве России.

Так, в Москве для проведения тренировок воздушной части Парада Победы оперативные органы ЕС ОрВД установили временный режим использования воздушного пространства на 4 мая. Резервными днями назначены 5 и 6 мая. Также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части Парада 9 мая.

"Вводимые ограничения на использование воздушного пространства окажут влияние на работу международных аэропортов Московской зоны", - рассказали в Росавиации. Так, во время тренировок и непосредственно парада, чтобы обезопасить использование воздушного пространства будут введены ограничения на работу аэропортов.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Так в аэропорту Шереметьево ограничения будут введены с 9.40 до 10.05, в Домодедово - с 9.50 до 10.40, Внуково - с 9.50 до 10.15. Кроме того, ограничения коснутся аэропортов Раменское (с 9.50 до 10.40), Остафьево (с 9.50 до 10.40), Калуга (Грабцево) (с 8.40 до 9.40).

В Росавиации подчеркнули, что все ограничения минимизированы по времени и не окажут заметного влияния на работу аэропортов и пользователи воздушного пространства заранее оповещены об изменениях.

Всего проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы, планируется в 32 российских городах. "Во всех случаях оперативными органами ЕС ОрВД будет в полном объеме обеспечена безопасность использования воздушного пространства", - отметили в Росавиации.

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