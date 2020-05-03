Врач рассказала, для кого коронавирус особенно опасен

COVID-19 - это не привычный для нас грипп, как многие думают, а опасное для жизни заболевание, в особенности для людей с болезнями сердца и сосудов. Об этом рассказала заместитель директора НМИЦ Кардиологии Минздрава России (более известного, как Чазовский кардиоцентр) Нана Погосова.

Это лечебное учреждение также принимает у себя пациентов с коронавирусом.

"С самого начала работы нашего COVID-центра скорая помощь привозит к нам пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, имеющих в том числе сердечно-сосудистые заболевания - острые коронарные синдромы, нестабильную стенокардию, нарушения ритма сердца и другие. К нам переводятся тяжёлые пациенты с COVID инфекцией и сердечными заболеваниями из других медицинских организаций. Это и понятно. Специалисты кардиоцентра известны своим умением "вытягивать" самых тяжелых больных. Но сегодня при сочетании новой коронавирусной инфекции и сердечно-сосудистых заболеваний спасти пациентов нам удается не всегда. Конечно, мы боремся за каждого больного до конца, используя весь наш арсенал лекарственной и хирургической помощи, колоссальный опыт всего коллектива, возможности организации телемедицинских консультаций с нашими и зарубежными коллегами. И тем не менее..." - написала на своей страничке в сети "Фейсбук" Нана Погосова.

Она отметила, что тяжелее всего COVID-19 протекает у пожилых людей, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением и с сахарным диабетом. И предупредила: новая коронавирусная инфекция очень непредсказуема, она нередко протекает очень тяжело у молодых, людей, которых принято называть практически здоровыми.

"Врачи всего мира пока не могут объяснить, какие особенности или характеристики человека предопределяют тяжесть течения этой болезни. Именно поэтому, даже если вы молоды и никогда не жаловались на свое здоровье, не рискуйте. Не давайте этой инфекции шанса причинить ущерб вашему здоровью и здоровью ваших близких", - добавила доктор.