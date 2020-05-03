Житель Подмосковья напал на полицейских из-за замечания о выгуле собаки

Житель подмосковных Озер напал с ножом на двух полицейских, сделавших ему замечание по выгулу собаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что сотрудники полиции сделали жителю Озер замечание из-за "неправильного выгула собаки во время введенной самоизоляции". Слова правоохранителей задели мужчину, поэтому он накинулся на них с ножом.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области при этом сообщили, что конфликт случился еще 1 мая. Полицейские получили ранения и сейчас находятся в больнице. Причины произошедшего устанавливаются, идет проверка.