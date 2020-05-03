Новости

Песков: Нацпроекты не снимаются с повестки дня 14:57
Харли Квинн, Черная вдова и Гамора на карантине подрались в одном видео 14:38
Длительный тест Lada Vesta с вариатором: стоит ли игра свеч 14:35
Химики предложили наиболее безвредный способ окрашивания волос 14:28
Названа дата премьеры новых "Трансформеров" 14:24
Глава центра Гамалеи объяснил рост числа больных коронавирусом в России 14:21
Создатель образа куклы-маньяка Чаки Джон Лафия покончил с собой 14:18
Песков рассказал, как отметит День Победы 14:12
В Саратове первый исполнитель спел "День Победы" через 45 лет 14:11
Врачи назвали продукты, которые нужно есть в период самоизоляции 14:09
Петербуржец напал на врача, приехавшего к пациентке с COVID-19 14:02
Врач рассказала, для кого коронавирус особенно опасен 13:57
Ученые: На Землю ежегодно падает около 40 тысяч тонн мельчайших частиц 13:49
Ношение маски станет обязательным в аэропортах и общественных местах Бельгии 13:41
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни 13:39
Под Ярославлем в День Победы в небо поднимутся воздушные шары 13:36
Житель Подмосковья напал на полицейских из-за замечания о выгуле собаки 13:30
Над Латвией летает загадочный дрон, потерявший управление 13:27
Врачи назвали основной способ диагностики коронавируса 13:23
Режиссеру "Истории игрушек 4" доверили приквел "Трансформеров" 13:22
Минюст готовит законопроект об участии в судебном заседании из дома 13:15
Срок окончания эпидемии COVID-19 в РФ сдвинули до середины августа 13:14
В Госдуме оценили обвинения Украины в адрес России по поводу трагедии в Одессе 12:53
В Севастополе умер второй пациент с коронавирусом 12:52
Украинцев возмутил российский лук в местном супермаркете 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
03.05.2020 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Подмосковья напал на полицейских из-за замечания о выгуле собаки

Текст: Сергей Жуков

Житель подмосковных Озер напал с ножом на двух полицейских, сделавших ему замечание по выгулу собаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что сотрудники полиции сделали жителю Озер замечание из-за "неправильного выгула собаки во время введенной самоизоляции". Слова правоохранителей задели мужчину, поэтому он накинулся на них с ножом.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области при этом сообщили, что конфликт случился еще 1 мая. Полицейские получили ранения и сейчас находятся в больнице. Причины произошедшего устанавливаются, идет проверка.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Михаил Мишустин находится в постоянном контакте с министрами - пресс-секретарь
Шредер выступил за отмену санкций против России
В России провели более 4 миллионов тестов на коронавирус
Минздрав: Ситуацию с COVID-19 в России пока нельзя считать стабильной
В Совфеде посоветовали россиянам пока не планировать отдых за границей
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров