Магаданские спасатели эвакуировали 14 заблудившихся туристов

Группа из 14 человек вечером 2 мая заблудилась в районе Марчеканской сопки в городе Магадане. На помощь туристам пришли сотрудники МЧС, которых они вызвали по сотовому телефону.

Из-за плохой погоды - снега и сильного ветра - понадобилось проводить экстренную эвакуацию. Через 10 минут после звонка на место ЧП прибыли спасатели мэрии города Магадана, Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России, областного Пожарно-спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части на вездеходах и снегоходах. На поиски потерявшихся у них ушло два часа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.

Туристов вернули в город. Помощь медиков им не потребовалась. В операции приняли участие 16 человек и 13 единиц техники.

Отмечается, что перед походом группа в МЧС не зарегистрировалась.