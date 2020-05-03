В дальневосточные регионы доставили защитные костюмы для врачей

Дальневосточные регионы - Республика Саха (Якутия) и Еврейская автономная область, получили дополнительные средства индивидуальной защиты для врачей, направленные Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупаются по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России.

"Надо оперативно обеспечить необходимой защитой врачей и медицинский персонал. Гарантировать здоровье тем, кто спасает жизни людей. Дополнительные медицинские средства и оборудование закупаются за счет внебюджетных средств. Такую помощь получили уже четыре дальневосточных региона: Забайкальский край, Бурятия, Якутия и Еврейская автономная область", - отметил Юрий Трутнев.

В мае в Якутию будут поставлены 8,1 тыс. защитных комбинезонов, 29,2 тыс. респираторов, 11,8 тыс. защитных очков, 16,2 тыс. пар медицинских перчаток. Первая партия дополнительных медицинских средств защиты - 240 защитных костюмов - передана врачам Еврейской автономной области. Всего в ЕАО в течение мая поставляется 5,7 тыс. респираторов, 2,5 тыс. защитных очков, 3,2 тыс. пар медицинских перчаток, 1,6 тыс. защитных комбинезонов.

Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты в пять регионов (Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край) Дальнего Востока по линии ФРДВ направлена прямая финансовая помощь в размере 300 млн рублей.

Всего на дополнительную помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей.