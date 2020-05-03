У главы исполкома "Единой России" Башкирии диагностировали COVID-19

Известный политик, вице-спикер Госсобрания Башкирии и глава исполкома "Единой России" Рустем Ахмадинуров госпитализирован. Врачи диагностировали у него коронавирус. Об этом в соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, в больницу Рустем Ахмадинуров попал 2 мая с пневмонией. Ему сразу сделали анализ на COVID-19. Результат оказался положительным.

Стоит уточнить, что Рустем Ахмадинуров в региональном отделении "Единой России" организовал работу волонтеров по поддержке одиноких и малоимущих жителей республики, а также наладил сбор средств на эти цели. Он неоднократно сам доставлял помощь в различные районы республики.

- Помог десяткам тысяч людей, но сам где-то не уберегся, хотя я его без маски не видел уже много недель. Его состояние - средней тяжести, - написал Радий Хабиров.

Также глава Башкирии отметил, что еще ночью в штабе партии провели дезинфекцию, а всех контактировавших с Рустемом Ахмадинуровым изолировали. Сегодня работа волонтеров продолжится.

Кроме того Радий Хабиров сообщил, что он собирается максимально ограничить круг контактов. Все совещания отныне будут проводиться только в видеорежиме.

- Еще раз прошу всех соблюдать режим самоизоляции. Пик эпидемии впереди. Давайте будем ответственными и пройдем все с минимальными потерями, - призвал глава Башкирии жителей региона.

Между тем по данным минздрава Башкирии на третье мая в регионе зафиксировано уже свыше тысячи случаев коронавирусной инфекции. 185 человек выздоровели, 14 умерли.