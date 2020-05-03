В Нижегородской области школьники жестоко избили прохожего

В Арзамасе трое местных жителей жестоко избили прохожего - возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошел днем 30 апреля возле дома по улице Мира. Трое местных жителей, двое из которых - шестнадцатилетние подростки, избили 32-летнего мужчину. Поводом, по предварительной информации, послужила ссора по незначительному поводу одного из нападавших - 25-летнего мужчины - с потерпевшим. Избитый мужчина был доставлен в городскую больницу Арзамаса.

2 мая была организована доследственная проверка на основании информации о конфликте, опубликованной в СМИ. Следователи вместе с сотрудниками полиции смогли выяснить имена причастных к драке.

Уголовное дело было возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц". Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Двое нападавших - 25-летний мужчина и 16-летний подросток - задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Еще один школьник объявлен в розыск.