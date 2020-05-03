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03.05.2020 14:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Саратове первый исполнитель спел "День Победы" через 45 лет

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Первый исполнитель песни "День Победы" Леонид Сметанников спел ее 45 лет спустя в рамках юбилейного песенного марафона.

Как сообщили в областном министерстве печати, в воскресенье Саратовская область включилась в песенный онлайн-марафон "Наш День Победы", который проводится в Приволжском федеральном округе. Знаменитую песню Давида Тухманова на стихи поэта-фронтовика Владимира Харитонова "День Победы" исполнил 76-летний Леонид Сметанников в сопровождении Театра хоровой музыки Саратовской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств Людмилы Лицовой.

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Новый видеоролик с песней был записан в Саратове в парке Победы на Соколовой горе в марте этого года.

Впервые песня "День Победы" была исполнена Леонидом Сметанниковым на "Голубом огоньке" в мае 1975 года. Следующий раз в эфире она прозвучала только полгода спустя в исполнении Льва Лещенко на концерте, посвященном Дню милиции. Впоследствии песню исполняли Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и другие известные певцы.

Как вспоминает Леонид Сметанников, первые репетиции проходили на квартире у композитора Давида Тухманова, ему много пришлось работать над песней, и в телеэфир пошел только 21 дубль.

По словам Народного артиста СССР, профессора Саратовской консерватории, на протяжении многих лет он считает "День Победы" одной из визитных карточек своего репертуара и поет на каждом концерте.

Культура Музыка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область 75-летие Победы РГ-Видео

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