В Саратове первый исполнитель спел "День Победы" через 45 лет

Первый исполнитель песни "День Победы" Леонид Сметанников спел ее 45 лет спустя в рамках юбилейного песенного марафона.

Как сообщили в областном министерстве печати, в воскресенье Саратовская область включилась в песенный онлайн-марафон "Наш День Победы", который проводится в Приволжском федеральном округе. Знаменитую песню Давида Тухманова на стихи поэта-фронтовика Владимира Харитонова "День Победы" исполнил 76-летний Леонид Сметанников в сопровождении Театра хоровой музыки Саратовской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств Людмилы Лицовой.

Новый видеоролик с песней был записан в Саратове в парке Победы на Соколовой горе в марте этого года.

Впервые песня "День Победы" была исполнена Леонидом Сметанниковым на "Голубом огоньке" в мае 1975 года. Следующий раз в эфире она прозвучала только полгода спустя в исполнении Льва Лещенко на концерте, посвященном Дню милиции. Впоследствии песню исполняли Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и другие известные певцы.

Как вспоминает Леонид Сметанников, первые репетиции проходили на квартире у композитора Давида Тухманова, ему много пришлось работать над песней, и в телеэфир пошел только 21 дубль.

По словам Народного артиста СССР, профессора Саратовской консерватории, на протяжении многих лет он считает "День Победы" одной из визитных карточек своего репертуара и поет на каждом концерте.