В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом - 44-летний мужчина.

По данным оперативного штаба, мужчина проходил лечение в Бодайбо, а не в Иркутске.

Кроме того, он был первым, и пока единственным, пациентом в Бодайбинском районе, у которого выявили коронавирус.

Ранее от коронавирусной инфекции в области скончались двое мужчин - 62 и 88 лет, и две женщины - 59 и 81 года.

За последние сутки в Приангарье выявили 19 человек с положительным тестом на СOVID-19. В общей сложности, на 3 мая в регионе зарегистрировано 195 заразившихся.