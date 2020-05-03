Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса

В Калининградской области скончалась медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак. Причиной стал коронавирус, сообщает министерство здравоохранения региона.

По словам главы областного минздрава Александра Кравченко, 65-летняя Надежда Дивак работала в отделении пульмонологии. Она одной из первых приступила к оказанию помощи пациентам с подозрением на COVID-19.

- Больница потеряла замечательного бескорыстного человека, профессионала своего дела, наставницу молодежи, а ее семья - прекрасную жену, маму и бабушку. От имени всего медицинского сообщества приношу искренние соболезнования родным и близким Надежды Александровны, - отметил Александр Кравченко.

Потеря стала первой в рядах калининградских медиков. Всего в регионе по состоянию на 3 мая от коронавируса скончались девять человек. Общее количество заболевших достигло 479, 114 человек выздоровели.