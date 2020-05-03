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03.05.2020 18:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Морпехи Северного флота высадились на необорудованном берегу в Арктике

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Морские пехотинцы Северного флота высадились на необорудованном побережье в Арктике, где провели учебный бой. Он состоялся на полуострове Средний в районе губы Кутовая Мотовского залива Баренцева моря.

Фото: Минобороны РФ
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Как рассказал начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, были задействованы экипажи больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский", малого ракетного корабля "Айсберг" и малых противолодочных кораблей "Брест" и "Снежногорск". Участвовали морпехи и военнослужащие минометной батареи на штатной технике - двадцати БТР-80.

Бойцы высадились на необорудованном побережье способом "на упор". Суть в том, что десантный корабль подходит к берегу, опускает аппарель, и техника с военнослужащими выезжает или прямо на сушу, или на кромку воды. На полуострове Средний морпехи и минометчики отработали тактику боя в условиях Арктики, стреляли из малокалиберной артиллерии, стрелкового оружия, минометов и гранатометов. Бойцы Северного флота в ходе учебного боя отразили атаку "противника" на морской десантный отряд.

После учений военнослужащие вернулись в главную базу Северного флота - Североморск.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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