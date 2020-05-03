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03.05.2020 18:44
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербургский режиссер выпустит screenlife-оперу "Пир во время чумы"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
6 мая в Сети состоится премьера фильма-оперы в жанре screenlife "Пир во время чумы". Это международный онлайн-проект, который создается для поддержки оперных певцов во время пандемии COVID-19. Автор идеи и режиссер - Дмитрий Отяковский (Петербург).

Screenlife - формат кино, в котором действие разворачивается с помощью компьютеров, телефонов или других электронных устройств. Герои общаются в мессенджерах и Skype, ищут нужную информацию в браузере. При этом зритель воспринимает и персонажей, и историю исключительно через экраны своих гаджетов.

Фото: Творческое объединение M.A.D. Company
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В проекте "Пир во время чумы" принимают участие артисты из России, Германии, Франции и Италии. Главные роли исполняют солист Санкт - Петербургского театра "Мюзик-Холл" Тигрий Бажакин, солист Мариинского театра Евгений Никитин, солист Нюрнбергского оперного театра Джон Памфри (Германия), приглашенная солистка Opera national de Paris Светлана Лифарь (Франция), доцент Генуэзской Консерватории имени Никколо Паганини Елена Баканова (Италия).

Во время съемок певцы, следуя предписаниям, находились дома, в своей стране, в вынужденной самоизоляции, и записали видеообращения к зрителям:

Джон Памфри: Я тенор, пою в этой опере роль Молодого человека. По национальности я шотландец, но работаю и живу в Нюрнберге. Я изучал русский язык и русскую литературу и знал пьесу Пушкина "Пир во время чумы". Очень приятно играть и петь в этой версии пушкинского текста ранее не известного мне композитора Цезаря Кюи.

Тигрий Бажакин: Я работаю в Санкт-Петербурге. Этим видео мы хотели бы поддержать музыкантов всего мира.

Премьера фильма-оперы "Пир во время чумы" состоится 6 мая в 21.00. Фильм будет бесплатно опубликован на YouTube.

Фото: из личного архива Алексея Германа-младшего
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В описании к видеоролику будут добавлены ссылки на благотворительные фонды, собирающие средства для помощи культурным институциям и оперным фрилансерам.

- В это трудное время, когда оперные театры по всему миру закрыты и тысячи людей остались без работы, очень важно проявить твердость духа и не дать тяжелой ситуации превратиться в катастрофу. Коронавирус - это не чума и даже не холера, поэтому важно не поддаваться общей панике и продолжать творить, создавая прекрасные образцы искусства. Мы верим, что оперное сообщество сильнее любых вирусов и посвящаем наш фильм этому убеждению, - сказал режиссер - Дмитрий Отяковский.

Факт

"Пир во время чумы" - одно из лучших произведений русского композитора, члена "Могучей кучки" Ц.А.Кюи. Опера написана в 1900 году на сюжет одноименной пьесы А.С.Пушкина, который создал ее во время эпидемии холеры 1830 года. Маленькая трагедия Пушкина является переводом фрагмента из пьесы шотландского поэта Джона Вильсона "Чумной город", посвященной лондонской чуме 1665 года.

Ключевой вопрос

Место и время действия оперы Кюи Лондон, 1665 год, терраса дома. У вас тоже?

Дмитрий Отяковский: У нас место действия - Skype-конференция в мае 2020 года.

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