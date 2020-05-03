Петербуржец напал на врача, приехавшего к пациентке с COVID-19

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который напал на бригаду медиков скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне вечером в одной из квартир дома по улице Шпалерной. Медработники оказывали помощь 74-летней женщине. Как уточнил корреспонденту "Российской газеты" информированный источник, у пенсионерки подтвержден диагноз COVID-19.

42-летний сын пациентки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно по отношению к медикам. По информации источника, он сорвал с одного из врачей маску и порвал защитный костюм.

Кроме того, агрессивный петербуржец угрожал медикам физической расправой. В какой-то момент он разбил стеклянную часть межкомнатной двери и порезал руку. Сотрудники полиции, которым поступило сообщение о дебоше, доставили злоумышленника в медицинское учреждение. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".