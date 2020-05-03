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03.05.2020 17:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге стритрейсеров накажут за заезд на площади Островского

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Сотрудники петербургской полиции привлекли к административной ответственности трех стритрейсеров, которые устроили соревнование на площади Островского.

Фото: youtube.com
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Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация об агрессивной езде, устроенной водителями иномарок на площади Островского, поступила в полицию вечером 2 мая. На месте сотрудники ГИБДД обнаружили у дома 6 три иномарки, при осмотре которых были выявлены возможные изменения узлов и агрегатов.

- Транспортные средства помещены на спецстоянку УМВД России по Центральному району, - рассказали в главке. - К административной ответственности за проезд по встречной полосе движения, несоблюдение правил тонировки, несовпадение вин-номеров привлечены трое мужчин 31, 27 и 26 лет - водители автомобилей Ford Mustang, Dodge, Chevrolet Camaro.

Теперь им грозит наказание не только за нарушение правил дорожного движения, но и за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (статья 20.6.1 КоАП РФ). В полиции предупреждают, что за подобное поведение гражданам могут грозить крупные штрафы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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