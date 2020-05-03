Врачи главной больницы Кубани заразились коронавирусом

Сразу у трех врачей Краснодарской краевой клинической больницы №1 (ККБ) - главной клиники Кубани и крупнейшего лечебного учреждения на всем юге страны - был обнаружен COVID-19. Об этом сегодня днем сообщили в Оперативном штабе региона. Все они помещены на лечение в инфекционное отделение больницы.

По информации оперштаба, 23 апреля в ККБ №1 был госпитализирован пациент. При этом схожая с COVID-19 симптоматика у него отсутствовала. Однако впоследствии выяснилось, что мужчина уже был заражен коронавирусом. А после проведения необходимых тестов оказалось, что COVID-19 заболел проводивший операцию хирург.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции сотрудники хирургического отделения №3 (именно здесь проходил лечение мужчина) были отправлены на самоизоляцию. А пациентов перевели в инфекционное отделение.

Как рассказали в оперштабе, так как после операции пациент находился в реанимации, контактирующие с ним сотрудники отделения также были обследованы. 2 мая у двоих из них выявлена коронавирусная инфекция. Медработники в настоящее время находятся на лечении в инфекционном отделении клиники.

Сообщается. что в больнице проведена дезинфекционная обработка помещений. При этом хирургическое и реанимационное отделение Краснодарской клинической больницы №1 продолжают работать.