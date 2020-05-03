На Кубани суд оштрафовал женщину за фейк о коронавирусе

Абинский районный суд Кубани оштрафовал 26-летнюю местную жительницу на 30 тысяч рублей за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе. О подробностях этого дела рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.

Как следует из материалов административного дела, жительница кубанского районного центра в одной из соцсетей написала, что у ее сестры умерла соседка и будто бы за денежное вознаграждение причиной ее смерти местная администрация предлагала назвать COVID-19.

Проведенная правоохранителями проверка по данному факту показала, что все описанное было вымыслом и не соответствовало действительности. Как пояснила автор этого послания, она "придумала данный факт для поддержания беседы в соцсети". В отношении абинчанки составили административный протокол по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"). Свою вину она признала, и на своем заседании Абинский районный суд назначил молодой женщине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В операштабе также сообщили, что незадолго до этого суд в Армавире рассмотрел административный материал по той же статье в отношении 30-летней жительницы крупного кубанского города. В Instagram-аккаунте она сообщила, что получила информацию (причем якобы сразу из двух источников) о фактах, когда родственникам умершего предлагают деньги за фиктивное подтверждение смерти человека от коронавируса. В ходе заседания женщина рассказала, что об этом узнала из аудиосообщения, которое переслал ее знакомый. Жительнице Армавира назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Тем временем

По информации оперштаба, на Кубани за последние сутки коронавирус подтвердился у 82 человек. В числе заболевших пятилетний ребенок из Крымска. Всего на 3 мая в Краснодарском крае COVID-19 диагностирован у 1244 человек (в том числе 76 детей). 20 пациентов скончались.