Стало известно, когда крымчанам разрешат заниматься спортом

Жителям Крыма с 6 мая разрешат заниматься отдельными видами спорта на открытых спортивных площадках и стадионах. Об этом сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом рассказал глава РК Сергей Аксенов.

- Давайте принимать решение по спорту с 6 мая. Нет смысла оттягивать, на стадионе можно уже сейчас спокойно тренироваться, если это не командные и не контактные виды спорта, - обратился Аксенов к кабинету министров РК.

По его словам, будут разрешены индивидуальные тренировки по легкой атлетике, общей физической подготовке. Останется запрет на контактные тренировки по боксу, борьбе, а также на групповые занятия финтесом, танцами.

- Надо так организовать тренировочный процесс, чтобы минимизировать риски заражения, - поручил Аксенов.

Также глава республики анонсировал расширение списка работающих предприятий в сфере торговли и оказания услуг.

- 6 мая мы расширим список работающих предприятий при условии, что в ближайшие три дня не будет новых массовых очагов, - сказал Аксенов. - Прошу всех крымчан до этого момента набраться терпения.

Глава РК рассказал, что к нему поступает масса обращений от индивидуальных предпринимателей, которые просят разрешения возобновить работу. К примеру, это фотосалоны, продажа канцтоваров, товаров швейного назначения.

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