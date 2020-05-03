В Крыму задержали украинца, который пришел "за лучшей жизнью"

Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался попасть на полуостров в обход пунктов пропуска. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

В ведомстве сообщили, что иностранец шел пешком с территории Украины, документов при себе не имел. Пограничникам он сообщил, что направлялся в Крым "в поисках лучших условий для жизни".

До границы он добрался на попутках, проехав за неделю около 800 километров. Ночью беспрепятственно обошел украинский пункт пропуска "Каланчак".

Нарушитель оказался 42-летним жителем Черновицкой области Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.