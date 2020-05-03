В Севастополе умер второй пациент с коронавирусом

В Севастополе умерла 73-летняя пациентка подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства города.

- У женщины были хронические заболевания, она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких в инфекционной больнице, - отметили в пресс-службе.

Всего за время пандемии в Севастополе выявлено 89 случаев коронавируса, 10 человек выздоровели, двое умерло.

Первый погибший также находился в инфекционной больнице. Он заразился коронавирусом на фоне онкологического заболевания, проходил паллиативное лечение в стационаре.

За прошедшие сутки в городе диагностировано три новых случая COVID-19, все пациенты контактировали с ранее заболевшими людьми.