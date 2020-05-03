Глава центра Гамалеи объяснил рост числа больных коронавирусом в России

Увеличение количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России не является свидетельством "углубления пандемии".

Об этом сообщил Интерфаксу директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинцбург. По его словам, число зараженных увеличивается, потому что "расширяется тестирование".

Как отметил эксперт, за 10 дней тестирование возросло в два раза. Именно по этой причине выявляется большее количество зараженных коронавирусом.

В такой ситуации, считает Александр Гинцбург, объяснимый рост числа инфицированных не должен пугать. Кроме того он охарактеризовал как "безусловно положительный" факт разъезда москвичей из столицы.