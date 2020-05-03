Смолов пропустит тренировки "Сельты" из-за карантина

Российский форвард "Сельты" Федор Смолов вынужден будет пропустить первые тренировки своей команды после паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса, информирует агентство EFE.

Напомним: 5 апреля Смолов прилетел на родину из Испании. Помимо Федора, во время самоизоляции Виго покинул датчанин Пионе Систо.

По возвращении в Испанию Федору и Систо придется пройти карантин. Выходит, они не смогут принять участие в тренировочных занятиях на следующей неделе.

Смолов выступает за "Сельту" с зимы этого года на правах аренды из московского "Локомотива". Соглашение с испанским клубом рассчитано до конца июня.