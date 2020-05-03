Химики предложили наиболее безвредный способ окрашивания волос

Найден новый способ окраски волос, позволяющий изменить любой их цвет в темно-коричневый без использования солей тяжелых металлов и окислителей.

Как утверждают разработчики метода, при его использовании не меняется структура и механические свойства волос. Исследование опубликовано в журнале ACS Central Science.

Волосы, преимущественно, состоят из кератинов (белки нитевидной формы) и пигмента меланина. Их цвет обусловлен концентрацией двух типов меланиновых пигментов - черных и коричневых эумеланинов и более редких красных феомеланинов, "ответственных" за рыжие цвета. Когда меланина становится меньше, волосы меняют цвет на серый или белый. У большинства людей к 50 годам примерно половина становятся седыми.

Еще древние египтяне применяли натуральные красители для волос - лавсонию неколючую, хну и кайал, это смесь сажи с сульфидом сурьмы. Они наносили их на волосы для получения более темных оттенков или чтобы освежить цвет.

Первую искусственную краску для волос придумали в начале XX века. Не секрет, что многие современные краски имеют в своем составе канцерогены и могут повредить волосы или вызвать аллергию. Эту проблему пытаются решить с помощью нанотехнологий. Ученые ищут возможности восстановления меланина в структуре волос.

Клавдия Баттистелла с коллегами из Северо-западного Университета США предложили новый способ нанесения меланина без применения металлических комплексообразователей и сильных окислителей. Они наносили на волосы обычный раствор дофамина с концентрацией в пять миллиграмм на миллилитр, а затем усиливали его действие (pH) трехпроцентным раствором аммиака. В результате получили не только черные или коричневые оттенки волос, но также оранжевые и золотые - в зависимости от разной температуры окраски.

Так, для однородного черного цвета достаточно было температуры чуть выше физиологической температуры человека (37 - 40 градусов Цельсия). А для получения светлых оттенков исследователи добавили в раствор трехпроцентную перекись водорода.

При окраске волос новым способом получившийся цвет не смывался несколько недель. Кроме того, с помощью просвечивающего электронного микроскопа исследователи не увидели на срезе волоса глубокого проникновения красителя к его центру. Поэтому они сделали вывод, что химический состав поверхности волоса после окрашивания этим методом практически не изменился, то есть, его структура и механические свойства остались прежними.