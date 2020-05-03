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Ученые: На Землю ежегодно падает около 40 тысяч тонн мельчайших частиц 13:49
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03.05.2020 13:49
Рубрика: Общество

Ученые: На Землю ежегодно падает около 40 тысяч тонн мельчайших частиц

Текст: Юрий Медведев

Каждый год Земля прибавляет в весе за счёт падения на нее метеоритов. Но каков этот привес? Ведь регистрируется всего 10-20 относительно крупных визитёров, остальные многие тысячи менее значимых остаются неизвестными.

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Как вообще можно оценить вклад в земную массу крохотных частиц, вес которых около 50 граммов и менее? Тем более что они распределены по всему земному шару. Для такой оценки британские учёные создали математическую модель, куда загрузили данные о падении метеоритов в одной из областей Антарктиды. Выбор региона очевиден: на снегу легче искать такие фрагменты. За два года поисков ученые обнаружили здесь около 120 мельчайших космических частиц.

Но как эти данные по конкретному региону модель может использовать для оценки общей картины по всей планете? И здесь помогла уже известная информация о географии падения метеоритов. Дело в том, что она вовсе не равномерна. Есть районы, где метеориты куда более частые гости по сравнению с другими. Например, частота их падения на полюсах почти вдвое меньше, чем на экваторе. Переработав данные о отпадении фрагментов метеоритов по всей Земле, модель выдала ежегодный суммарный привес от таких космических визитеров.

Общество Космос Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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