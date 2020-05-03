Ученые выясняют, можно ли переболеть COVID-19 повторно

В России стартовало исследование, целью которого является изучение иммунитета, который формируется у переболевших COVID-19 к новому коронавирусу. Ключевые вопросы, на которые предстоит ответить: как формируется иммунитет, насколько он "прочен" и возможно ли, переболев, заразиться коронавирусом снова? На вопросы "РГ" ответил куратор исследовательского проекта, доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов.

Антон Валерьевич, каким образом оценивается "интенсивность" иммунитета - это зависит от количества антител в крови, или используются какие-то другие критерии?

Антон Ершов: Есть понятие "напряженность иммунитета" или "защитный титр антител". Это числовые значения с референсным разбросом. В процессе оценки рассматриваются иммуноглобулин M, иммуноглобулин G и их авидность, то есть степень прочности связи антител с соответствующими антигенами.

Также "интенсивность иммунитета" зависит от того, как долго в организме существуют B-клетки памяти ("наивные" лимфоциты). Именно эти клетки вырабатывают иммуноглобулины G, которые при повторном попадании вирусного агента не дают развиться патологии.

Почему иммунитет против одних инфекций пожизненный (переболевшие корью не заражаются повторно), а от других - нет? Связано ли это с изменчивостью вируса?

Антон Ершов: И да, и нет. Иммунитет формируется против ключевых звеньев вируса, которые традиционно не мутируют.

В вирусе есть антигены, которые или мутируют, или нет. Антитела вырабатываются на антигены. Если антитела вырабатываются на антигены, которые не меняются со временем и содержатся в организме в течение долгого времени, то иммунитет может быть пожизненным.

Если же антитела вырабатываются против изменчивого антигена или титр антител резко падает, иммунитет будет действовать в течение короткого отрезка времени. Так, например, происходит с гриппом: это сезонная болезнь и каждый год-два появляется новый штамм вируса гриппа. Поэтому иммунитет к гриппу действует в среднем полгода. То есть, переболев гриппом в одном сезоне, в следующем году мы можем заразиться и заболеть снова.

Проблема с нынешним коронавирусом в том, что он появился недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для знакомства с этим вирусом. Из-за того, что это SARS (новый коронавирус сходен с вирусом SARS, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 году), есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года. Но подтвержденных данных по сохранению нет.

Влияет ли "количество" вируса, попавшего в организм, на тяжесть протекания болезни? И зависит ли формирование иммунитета от тяжести течения заболевания? То есть переболевшие тяжелой формой COVID-19 будут лучше защищены от повторного заражения по сравнению с теми, кто болел без симптомов или не тяжело? Или у последних иммунитет выработается все равно?

Антон Ершов: Сейчас СМИ заполонила информация о повторных случаях заражения. Но надо учесть: повторные случаи заболевания характерны для любой патологии, и коронавирус в этом смысле не исключение.

Почему может не сформироваться должный иммунитет, обеспечивающий защиту при инфекции? Вариант первый: человек очень легко переболел. Он ведет здоровый образ жизни, хорошо ест, высыпается и прочее. В его организме, хотя заражение и произошло, не оказалось разрешающего количества вируса, чтобы организм отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела. Для организма такая легкая форма может пройти не замеченной.

Даже корью можно переболеть и дважды, и трижды. Хотя считается, что после первого случая в организме вырабатывается пожизненный иммунитет. Но я лично, например, болел корью дважды в течение одного года в очень легкой форме. Антитела в организме просто не вырабатывались, так как опасность вируса была минимальна.

Второй случай, когда иммунитет не формируется - если человек чрезмерно сильно переболел. При крайне тяжелом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте, а не на формирование защиты для будущего. У организма просто не хватает сил, а именно белков для формирования антител.

Так что оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета - при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования медикаментов. Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней.

И ВОЗ, и многие эксперты в разных странах говорят об угрозе второй волны эпидемии. Есть уже какие-то данные на этот счет?

Антон Ершов: Если мы не справимся к осени, а именно не подавим возникновение новых случаев и скорость распространения коронавируса - вторая волна будет. Потому что это стопроцентно сезонный вирус и осенью-зимой он будет активизироваться.

Каковы перспективы создания вакцины? Одни говорят, что против коронавируса создать вакцину невозможно, другие (в том числе и позиция ВОЗ) настаивают, что это единственная возможность преодолеть эпидемию. Каково ваше мнение?

Антон Ершов: Вакцина будет создана, это однозначно. Но есть два момента.

Первое - это сроки ее создания. Даже если весь мир сейчас переведет мощности с создания любых других вакцин на создание вакцины к коронавирусу, производство необходимого количества доз займет 1,5-2 года. То есть это долгий процесс.

И второе, не надо забывать, что прежде, чем можно будет приступить к массовому производству новой вакцины, необходимо пройти очень важный этап ее тестирования, который должен занимать также еще минимум два, иногда 3-4 года. Очень мало экспертов полны оптимизма насчет быстрого появления новой вакцины. Сокращение сроков клинических исследований - это неправильно. Мы не знаем, какие последствия от ее использования будут в долгосрочной перспективе. Может, она будет вызывать онкологию? Может генетические нарушения плода? Известны случаи, когда недостаточно проверенное лекарство в долгосрочной перспективе вызывало тяжелейшие последствия. Например, можно вспомнить известную историю, когда в Америке разрешили применять беременным новое снотворное, но в результате спустя короткое время в стране резко увеличилось число рожденных детей с серьезными генетическими мутациями - двумя головами и пр.

В исследование, которое вы курируете, приглашают добровольцев. Участники - те, кто переболел COVID-19 с подтвержденным диагнозом, те, у кого симптомы были, но тест наличие вируса не подтвердил, а также третья группа - те, кто вообще не болел простудами в последнее время. Все они будут сдавать кровь - в этом, собственно, и заключается их участие в исследовательском проекте. Что это участие им даст? Узнают ли они о результатах - предусмотрено их информирование?

Антон Ершов: Все участники тестирования на добровольной основе получают и личные данные - то есть информацию о содержании и количестве антител в их организме. А также по завершению исследования все они получат доступ к полученным результатам и выводам, сделанным экспертной группой.

Справка "РГ"

Сейчас предполагается, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, получают иммунную защиту - они могут не бояться заражения, что особенно важно для медиков, работающих в COVID-отделениях. Кроме того, переболевших приглашают стать донорами плазмы - содержащиеся в ней антитела помогают справиться с болезнью тяжелым больным (хотя этот способ лечения также остается пока в качестве экспериментального). Ученые, медики разных стран продолжают изучать новую инфекцию. Результаты российского исследования "Динамика иммунологических показателей у пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19" помогут дополнить картину знаний о новом коронавирусе, чтобы успешнее противостоять опасной инфекции. Исследовательский проект проводится лабораторией "ДНКОМ" совместно с Первым МГМУ им. Сеченова, рядом медицинских учреждений и биотехнологических компаний.