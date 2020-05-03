Украинцев возмутил российский лук в местном супермаркете

Лук обыкновенный изрядно подпортил первомайское настроение украинцам, обнаружившим в одном из местных супермаркетов продукт, выращенный в России. Пользователи соцсетей немедленно заподозрили "зраду".

Лук попал в Facebook благодаря посту бдительной киевлянки Алены Мозговой, на страничке которой развернулась бурная дискуссия. Подписчики стали призывать к бойкоту российской молодой цибули, требуя заменить ее продуктом, выращенным на "плодородной украинской земле".

Некоторые сетовали, что и гречка в украинских магазинах тоже российская. "Идет самый настоящий геноцид украинского народа! Любыми способами уничтожают", - написала одна дама в комментарии. Другие назначили ответственными за диверсию депутатов Рады и лично президента Украины Владимира Зеленского.