Украинские силовики обстреляли из минометов район Петровского в Донбассе

В районе отвода сил на Донбассе вновь зафиксирован огонь - его вели из минометов украинские силовики, обстреливая участок у Петровского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя самопровозглашенной ДНР.

По информации из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел велся со стороны Богдановки, которая находится под контролем киевских силовиков.

Оттуда было выпущено 15 мин разного калибра, стрельба велась из БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Напомним, что разведение сил в этом районе началось осенью прошлого года.

Накануне в Донецкой народной республике заявили, что сбили беспилотник, принадлежавший ВСУ Украины. Он пытался сбросить боеприпасы на пригород Донецка.