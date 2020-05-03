В чем "Торнадо" превосходит другие реактивные системы залпового огня

Новости

Посольство осудило заявление Киева о расследовании трагедии в Одессе 03:40
Могут ли супермаркеты обязать покупателей носить медицинские маски 03:00
Врач-отоларинголог описал самые ранние симптомы коронавируса 02:45
Госдеп прокомментировал долгое отсутствие лидера КНДР на публике 02:10
В аэропорту Вены у прилетающих будут брать анализ на COVID-19 01:40
После смягчения изоляции в Мадриде задержаны десятки выпивающих компаний 00:13
В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом 03.05.2020
С 4 мая в Москве начнутся тренировки авиации к Параду Победы 03.05.2020
Трамп анонсировал показ фильма об украинском майдане 03.05.2020
"Аэрофлот" ждет восстановления международного сообщения к середине лета 03.05.2020
Карлсен победил в шахматном онлайн-супертурнире 03.05.2020
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу 03.05.2020
Минобороны сообщило о более чем трех тысячах заболевших COVID-19 03.05.2020
ВОЗ: Коронавирусом по всему миру заразились 3,3 миллиона человек 03.05.2020
Беларусь потратит почти 1,5 млн долларов на телешоу о своих достижениях 03.05.2020
Daewoo Espero. Лучший автомобиль из 90-х 03.05.2020
В регионы отправили 450 тысяч защитных костюмов для врачей 03.05.2020
В Кельне прошла месса в крупнейшем соборе, а в Осло откроют музей Мунка 03.05.2020
Смолов пропустит тренировки "Сельты" из-за карантина 03.05.2020
Минпромторг: Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остался в силе 03.05.2020
В Севастополе СК начал проверку лишения статуса ветерана войны 03.05.2020
Коронавирус может поражать любые органы человека 03.05.2020
Морпехи Северного флота высадились на необорудованном берегу в Арктике 03.05.2020
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по развитию ситуации с COVID-19 03.05.2020
Патриарх поблагодарил врачей и волонтеров за труд в дни пандемии 03.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
03.05.2020 17:16
Рубрика: Власть

В чем "Торнадо" превосходит другие реактивные системы залпового огня

Текст: Юрий Гаврилов
В этом году на вооружение артиллерийских частей Российской армии поступит более 30 новых реактивных систем залпового огня семейства "Торнадо". Об этом заявили в военном ведомстве РФ. "В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия - изготовители передадут Минобороны России РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", - говорится в сообщении министерства.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Известно, что, к примеру, машины семейства "Торнадо -С" имеют более высокую боевую эффективность в сравнении с предыдущим поколением за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем. Ее программно-аппаратные средства позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме, отображать и хранить полученную информацию, а также автономно ориентироваться на местности по электронной карте, наводить и запускать ракеты без необходимости выхода из кабины.

Фото: ТАСС
"Катюша": Главные секреты легендарного оружия Победы

Несколько лет назад одно из специализированных российских изданий провело рейтинг среди стоящих на вооружении в ведущих армиях мира реактивных систем залпового огня - РСЗО. Сравнение шло по следующим параметрам: калибр оружия, дальность его действия, площадь поражения одним залпом, время на производство залпа. Кроме того, учитывались скорость передвижения реактивной системы, запас ее хода и время полной перезарядки. Брался во внимание также вес установки, количество ее боевого и технического персонала, боекомплект и боезапас системы.

В рейтинге участвовали 25 РСЗО, производимые в 13 странах мира, в том числе в таких продвинутых с точки зрения создания оружия государствах как США, Германия и Израиль. Россию там представляли изделия тульского Государственного научно-производственного предприятия "Сплав" - реактивные системы "Град", "Смерч", "Ураган" и РСЗО нового поколения "Торнадо".

После оценки участников рейтинга первое и второе место досталось отечественным разработкам. Вторую строчку в топ-листе заняла БМ-21 "Град", а победителем признали систему "Торнадо", которая по сути является дальнейшим развитием "Града" и его усовершенствованных вариантов - "Смерча" и "Урагана". Более того, РСЗО "Торнадо" как раз и создавали для замены в войсках более ранних реактивных установок.

Главное преимущество этой системы не только в увеличенной дальности ее стрельбы и площади поражения, но и универсальности используемого там контейнера. Он позволяет заменять направляющие под необходимый калибр ракет. Иными словами, "Торнадо" готов при необходимости стрелять 330-мм боеприпасами "Смерча", 220-мм ракетами "Урагана" и применять 122-мм оружие "Града". 

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
"Росатом" разработает покрытие для пушечных стволов

"Торнадо-С" включает модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с отделяемой осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы до 120 км. Кроме того, "Торнадо - С" оснащена столь "умной" автоматикой, что может начать движение сразу после залпа, не дожидаясь результатов поражения цели.

"Торнадо-Г" калибра 122 мм используется для ударов по живой силе, бронетехнике, артиллерийским батареям и командным пунктам противника. По своей боевой эффективности это оружие в 2,5-3 раза превосходит РСЗО "Град". Современные системы связи и цифровая система управления позволяют расчетам "Торнадо-Г" использовать для разведки целей, наведения и корректирования огня беспилотные летательные аппараты типа "Орлан".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ВОЗ: Коронавирусом по всему миру заразились 3,3 миллиона человек
Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая
Михаил Мишустин находится в постоянном контакте с министрами - пресс-секретарь
Шредер выступил за отмену санкций против России
В России провели более 4 миллионов тестов на коронавирус
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии