В Госдуме оценили обвинения Украины в адрес России по поводу трагедии в Одессе

Новости

На Москву надвигается гроза с сильным ветром 15:58
В Испании за сутки от коронавируса скончалось менее 200 человек 15:57
Автор "Сумерек" Стефани Майер намекнула на продолжение 15:51
Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков 15:44
Лукашенко подтвердил, что в Минске 9 мая состоится военный парад 15:43
В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом 15:33
Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса 15:27
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских 15:07
Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая 15:05
Песков: Нацпроекты не снимаются с повестки дня 14:57
Харли Квинн, Черная вдова и Гамора на карантине подрались в одном видео 14:38
Длительный тест Lada Vesta с вариатором: стоит ли игра свеч 14:35
Химики предложили наиболее безвредный способ окрашивания волос 14:28
Названа дата премьеры новых "Трансформеров" 14:24
Глава центра Гамалеи объяснил рост числа больных коронавирусом в России 14:21
Создатель образа куклы-маньяка Чаки Джон Лафия покончил с собой 14:18
Песков рассказал, как отметит День Победы 14:12
В Саратове первый исполнитель спел "День Победы" через 45 лет 14:11
Врачи назвали продукты, которые нужно есть в период самоизоляции 14:09
Петербуржец напал на врача, приехавшего к пациентке с COVID-19 14:02
Врач рассказала, для кого коронавирус особенно опасен 13:57
Ученые: На Землю ежегодно падает около 40 тысяч тонн мельчайших частиц 13:49
Ношение маски станет обязательным в аэропортах и общественных местах Бельгии 13:41
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни 13:39
Под Ярославлем в День Победы в небо поднимутся воздушные шары 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
03.05.2020 12:53
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили обвинения Украины в адрес России по поводу трагедии в Одессе

Текст: Татьяна Замахина

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал журналистам заявления Киева о том, что в России якобы не желают выяснять причины трагедии в Одессе. Такие обвинения - цинизм и наглость, считает парламентарий.

Фото: Александр Полищук/РИА Новости
МИД РФ призвал добиться от Украины расследования одесской трагедии

Ранее с заявлениями на эту тему выступили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. В Киеве заявили, что Россия не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий.

- Цинизм и наглость, - прокомментировал Леонид Слуцкий. - Российская сторона на всевозможных уровнях призывала к объективному расследованию обстоятельств одесской "Хатыни", но, к сожалению, его реальных итогов до сих пор нет.

Слуцкий заметил, что следствие намеренно затягивалось, и Киев попросту пытается снять с себя ответственность и найти оправдание "собственному преступному бездействию за счет внешнего фактора". В этом власти страны действуют по примеру своих заокеанских кураторов.

- Подобными заявлениями украинская власть по-прежнему продолжает покрывать нацистов, развязавших кровавую бойню в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, - резюмировал политик.

Напомним, что в тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая
Михаил Мишустин находится в постоянном контакте с министрами - пресс-секретарь
Шредер выступил за отмену санкций против России
В России провели более 4 миллионов тестов на коронавирус
Минздрав: Ситуацию с COVID-19 в России пока нельзя считать стабильной
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии