В Госдуме оценили обвинения Украины в адрес России по поводу трагедии в Одессе

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал журналистам заявления Киева о том, что в России якобы не желают выяснять причины трагедии в Одессе. Такие обвинения - цинизм и наглость, считает парламентарий.

Ранее с заявлениями на эту тему выступили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. В Киеве заявили, что Россия не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий.

- Цинизм и наглость, - прокомментировал Леонид Слуцкий. - Российская сторона на всевозможных уровнях призывала к объективному расследованию обстоятельств одесской "Хатыни", но, к сожалению, его реальных итогов до сих пор нет.

Слуцкий заметил, что следствие намеренно затягивалось, и Киев попросту пытается снять с себя ответственность и найти оправдание "собственному преступному бездействию за счет внешнего фактора". В этом власти страны действуют по примеру своих заокеанских кураторов.

- Подобными заявлениями украинская власть по-прежнему продолжает покрывать нацистов, развязавших кровавую бойню в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, - резюмировал политик.

Напомним, что в тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.