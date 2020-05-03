В Кельне прошла месса в крупнейшем соборе, а в Осло откроют музей Мунка

В Германии открылся главный католический храм страны - знаменитый Кельнский собор. Утром в воскресенье, сообщает немецкая пресса, там состоялось первое после семинедельного карантина богослужение.

Месса прошла со строгими ограничениями: к службе допущены только священники, певчие и несколько журналистов. Как сообщается, начиная со среды сюда будут допускать и прихожан. Но не более 122 человек, и по заранее присланной заявке.

По словам кардинала Райнер Мария Вёлки, в течение предыдущих семи недель мессы из собора транслировались онлайн, но теперь "мы можем вместе переживать таинство богослужения".

Участники мессы в будущем должны будут носить маски, и будут рассаживаться в четко отмеченных местах, на расстоянии двух метров друг от друга. Для причастия надо пройти по специально размеченной дорожке, а просфоры будут передаваться под пластиковым колпаком. Петь будет только хор - прихожанам это запрещено.

Между тем, в Норвегии более осторожны в деле открытия знаменитых публичных пространств. Построив по проекту испанских архитекторов новый музей для своего знаменитого соотечественника художника Эдварда Мунка, они планируют провести его торжественное открытие только поздней осенью. В надежде, что пандемия спадет и можно будет пригласить на вернисаж как можно больше почитателей живописца.

За свою жизнь Мунк оставил 40 тысяч картин, графических произведений, писем, рабочих инструментов. Две трети из всего этого художник передал в дар городу Осло, где он умер в 1944 году. Но лишь небольшая часть собрания смогла разместиться в открытом в 1963 году музее художника.

Более того, после кражи "Крика" и "Мадонны" руководству музея пришлось усиливать меры безопасности, что повлекло и сокращение выставочных площадей.

Как рассказал немецкому агентству ДПА директор музея Стейн Олаф Хенриксен, в новом весьма просторном музее найдется место всем экспонатам, принадлежавшим Эдварду Мунку.