В Москве прокомментировали отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине

Еще в 2010 году жители дома, вошедшего в историю, по собственной инициативе повесили у подъезда памятную табличку, рассказывающую об исторических событиях.
К участию в церемонии приглашался и посол Украины Андрей Мельник, однако, как сообщила газета Tagesspiegel, он ответил официальным отказом, чего в мэрии "не ожидали". В Москве, напротив, назвали такой поступок украинского дипломата вполне предсказуемым.
"Михаэль Мюллер считал важнейшим делом отдать долг памяти российским, украинским и белорусским бойцам Красной Армии, которые брали Берлин", - заявила официальный представитель бургомистра в ответ на запрос издания.
"То, что приглашение может вызвать недовольство одного из адресатов, в канцелярии сената при планировании этого мероприятия явно не учли", - отмечает газета. Украинский дипломат прямо заявил, что не будет возлагать цветы совместно с российским послом. Ранее он потребовал от берлинских властей поставить "на видном месте" памятник украинским жертвам национал-социализма. То, что такого отдельного мемориала в немецкой столице нет, дипломат назвал "позором". По словам Сергея Нечаева, решение украинского коллеги должно остаться "на его совести".
"Кто-то ожидал другого?" - написал у себя в Twitter сенатор Алексей Пушков, назвав поступок главы украинской дипмиссии в Берлине "очередной демонстрацией ненависти со стороны киевской верхушки".