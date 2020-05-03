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03.05.2020 12:41
Рубрика: В мире

В Москве прокомментировали отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине

Текст: Екатерина Забродина
В субботу в берлинском районе Темпельхоф состоялась памятная церемония, инициатором которой выступил правящий бургомистр Берлина, социал-демократ Михаэль Мюллер. Вместе с российским и белорусским послами Сергеем Нечаевым и Денисом Сидоренко он принял участие в возложении цветов к жилому дому на улице Шуленбургринг. Здесь весной 1945 года располагалась штаб-квартира 8-й гвардейской армии под командованием генерал-полковника, будущего маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, который 2 мая принял капитуляцию войск вермахта, воевавших за Берлин. Приказ был подписан сдавшимся в плен немецким генералом Хельмутом Вейдлингом.
Алексей Пушков. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Алексей Пушков. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Алексей Пушков. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Еще в 2010 году жители дома, вошедшего в историю, по собственной инициативе повесили у подъезда памятную табличку, рассказывающую об исторических событиях.

Фото: Yevgeny Khaldei /wikimedia.org
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К участию в церемонии приглашался и посол Украины Андрей Мельник, однако, как сообщила газета Tagesspiegel, он ответил официальным отказом, чего в мэрии "не ожидали". В Москве, напротив, назвали такой поступок украинского дипломата вполне предсказуемым.

"Михаэль Мюллер считал важнейшим делом отдать долг памяти российским, украинским и белорусским бойцам Красной Армии, которые брали Берлин", - заявила официальный представитель бургомистра в ответ на запрос издания.

Фото: Евгений Халдей /ТАСС
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"То, что приглашение может вызвать недовольство одного из адресатов, в канцелярии сената при планировании этого мероприятия явно не учли", - отмечает газета. Украинский дипломат прямо заявил, что не будет возлагать цветы совместно с российским послом. Ранее он потребовал от берлинских властей поставить "на видном месте" памятник украинским жертвам национал-социализма. То, что такого отдельного мемориала в немецкой столице нет, дипломат назвал "позором". По словам Сергея Нечаева, решение украинского коллеги должно остаться "на его совести".

"Кто-то ожидал другого?" - написал у себя в Twitter сенатор Алексей Пушков, назвав поступок главы украинской дипмиссии в Берлине "очередной демонстрацией ненависти со стороны киевской верхушки".

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