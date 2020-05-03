В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом

35 пациентов скончались в медучреждениях Москвы от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом. У всех них была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Оперштаб напоминает: в столице продлен режим самоизоляции. До 11 мая включительно все жители города независимо от возраста обязаны без нужды не выходить из дома. Если же вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом.