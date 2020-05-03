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03.05.2020 19:42
Рубрика: Общество

В регионы отправили 450 тысяч защитных костюмов для врачей

Текст: Ирина Невинная

Начались поставки в 12 регионов современных защитных костюмов для медиков, работающих с зараженными COVID пациентами. Более 450 тысяч таких костюмов и начала их поставки в региональные медицинские учреждения, об этом сообщили в Ростехе.

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Средства индивидуальной защиты получат медучреждения Приморского края, Ставрополья, Республики Коми, Республики Хакасия, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Рязанской, Сахалинской и Тамбовской областей.

Костюмы разработаны "Росхимзащитой", а шьют их на 15 крупных фабриках. Сейчас выпускается более 90 тысяч костюмов в сутки, при этом объемы постоянно наращиваются.

"С начала пандемии здравоохранение столкнулось с дефицитом и ценовыми манипуляциями на рынке средств индивидуальной защиты, материалов для их производства. Чтобы преодолеть эту ситуацию, во взаимодействии с Минпромторгом России сформирован механизм, который позволяет нарастить объемы производства защитных средств, снять ажиотаж, выровнять цены и спрос. В настоящий момент объём суточного производства превышает 90 тысяч защитных костюмов в сутки. Это показатель планируется увеличить до 150 тысяч уже в мае - такая задача поставлена государством", - сказал заместитель гендиректора Ростеха Максим Выборных.

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Защитная одежда прошла необходимую проверку: регистрационное удостоверение было получено 20 апреля.

Одноразовые костюмы изготавливаются из особого нетканого материала с фильтрующим слоем, что обеспечивает высокую степень защиты от вирусов. В комплект входят брюки, куртка, шапочка-шлем, хирургический халат и высокие бахилы.

Кроме того, началось производство защитных комбинезонов, которые гарантированно защищают и от проникновения биологических агентов (вирусов, бактерий, грибков и спор), и от опасных химических веществ (растворов кислот и щелочей). Инновационный материал костюма отличается повышенной прочностью - он не истирается, не рвется при растягивании и сгибе даже при длительной эксплуатации.

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