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03.05.2020 21:29
Рубрика: В мире

Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу

Текст: Сергей Новиков ( Гавана)

Восемь наемников были убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу в результате столкновения с военнослужащими вооруженных сил Боливарианской Республики. Об этом со ссылкой на главу Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщает МИД республики.

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"От разведки поступила информация о планируемом вторжении с моря в Венесуэлу. Оно было предпринято людьми на нескольких скоростных лодках. Вооруженные силы республики, которые уже были приведены в состояние повышенной боеготовности, отразили нападение. Погибло восемь наемников, двое были задержаны, изъято оружие", - заявил Кабельо. Высадка планировалась в штате Ла Гуайра, в непосредственной близости от столицы Венесуэлы.

Глава НУС также сообщил, что полученный GPS-трек позволил выяснить, что лодки вышли из Колумбии. По словам Кабельо, целью наемников было совершение террористических актов в Венесуэле.

"За этими людьми стоят те, кто организовал покушение на президента Николаса Мадуро в 2018 году", - напомнил Кабельо предпринятую атаку на венесуэльского лидера с использованием дрона в ходе митинга в Караркасе. - "Все они координируются правительством США, а реализуются с территории Колумбии".

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