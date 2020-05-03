ВОЗ: Коронавирусом по всему миру заразились 3,3 миллиона человек

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новую статистику по COVID-19, обновившую очередной антирекорд.

Согласно последнему, уже 104-му, отчету, опубликованному на сайте ВОЗ, число заболевших превысило 3,3 миллиона человек по всему миру. Жертвами коронавируса стали более 238 тысяч пациентов. Организация также дает детализацию по регионам.

Больше всего заразившихся в Европе - свыше полутора миллиона человек, 142 тысячи из них умерли. Только за сутки число летальных исходов там увеличилось на 2081.

На втором месте - американский континент (1,3 миллиона случаев, из них 78 тысяч - смертельных).

В Восточном Средиземноморье число больных уже превысило 200 тысяч, в Западно-Тихоокеанском регионе - 151 тысячу, в Юго-Восточной Азии - 64 тысячи. В Африке "короной" заразились почти 30 тысяч человек, более тысячи скончались.