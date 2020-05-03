Врачи назвали основной способ диагностики коронавируса

Новости

В Испании за сутки от коронавируса скончалось менее 200 человек 15:57
Автор "Сумерек" Стефани Майер намекнула на продолжение 15:51
Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков 15:44
Лукашенко подтвердил, что в Минске 9 мая состоится военный парад 15:43
В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом 15:33
Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса 15:27
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских 15:07
Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая 15:05
Песков: Нацпроекты не снимаются с повестки дня 14:57
Харли Квинн, Черная вдова и Гамора на карантине подрались в одном видео 14:38
Длительный тест Lada Vesta с вариатором: стоит ли игра свеч 14:35
Химики предложили наиболее безвредный способ окрашивания волос 14:28
Названа дата премьеры новых "Трансформеров" 14:24
Глава центра Гамалеи объяснил рост числа больных коронавирусом в России 14:21
Создатель образа куклы-маньяка Чаки Джон Лафия покончил с собой 14:18
Песков рассказал, как отметит День Победы 14:12
В Саратове первый исполнитель спел "День Победы" через 45 лет 14:11
Врачи назвали продукты, которые нужно есть в период самоизоляции 14:09
Петербуржец напал на врача, приехавшего к пациентке с COVID-19 14:02
Врач рассказала, для кого коронавирус особенно опасен 13:57
Ученые: На Землю ежегодно падает около 40 тысяч тонн мельчайших частиц 13:49
Ношение маски станет обязательным в аэропортах и общественных местах Бельгии 13:41
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни 13:39
Под Ярославлем в День Победы в небо поднимутся воздушные шары 13:36
Житель Подмосковья напал на полицейских из-за замечания о выгуле собаки 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
03.05.2020 13:23
Рубрика: Общество

Врачи назвали основной способ диагностики коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Компьютерная томография - основной и наиболее эффективный способ выявления больных коронавирусной инфекцией. Такую точку зрения, как пишет агентство новостей "Москва", высказала главный врач городской поликлиники № 3 г. Москвы, кандидат медицинских наук Елена Самышина.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Высокую смертность от COVID-19 в Европе связали с недостатком витамина D

По ее словам, тестирование не всегда дает положительные результаты на коронавирус. Но и при отрицательном результате у пациентов могут присутствовать явные клинические признаки вирусной пневмонии. И только КТ-диагностика помогает подтвердить присутствие инфекции в организме. По словам Самышиной, она выявляет характерный симптом - "эффект матового стекла".

Врач пояснила, что таким образом можно выявить одну из четырех стадий пневмонии. Если пневмония первой и второй стадии, то пациента могут оставить лечиться дома, а при третьей или четвертой - госпитализируют. Самышина подчеркнула, что коронавирус опасен из-за того, что мало изучен. Поэтому медики каждый день узнают что-то новое о нем как в плане диагностики, так и в плане лечения.

Эксперт отметила почти безошибочное диагностирование COVID-19 в Москве

Ранее главный врач больничного комплекса в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что компьютерную томографию (КТ) у пациентов с коронавирусом стоит делать на четвертый-пятый день заболевания. Потому что компьютерная томография определяет изменения в легких, но в первые дни после заболевания с вероятностью в 95-99% изменений в легких еще никаких не будет. "А вот на 4-5 день появится то, что, наверное, уже все знают, - симптом матового стекла, который мы видим на КТ: участки легкого, они действительно становятся такого матового, белого цвета, как матовое стекло", - пояснил Проценко.

При этом делать КТ стоит при сочетании повышенной температуры с характерными симптомами коронавируса.

Врач также пояснил, что поражение легких еще не означает тяжелого развития болезни. "Если объем поражения меньше 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения. Поэтому компьютерная томография для нас очень важный инструмент для определения тактики лечения", - уточнил Проценко.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая
Михаил Мишустин находится в постоянном контакте с министрами - пресс-секретарь
Шредер выступил за отмену санкций против России
В России провели более 4 миллионов тестов на коронавирус
Минздрав: Ситуацию с COVID-19 в России пока нельзя считать стабильной
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание