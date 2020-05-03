Врачи назвали основной способ диагностики коронавируса

Компьютерная томография - основной и наиболее эффективный способ выявления больных коронавирусной инфекцией. Такую точку зрения, как пишет агентство новостей "Москва", высказала главный врач городской поликлиники № 3 г. Москвы, кандидат медицинских наук Елена Самышина.

По ее словам, тестирование не всегда дает положительные результаты на коронавирус. Но и при отрицательном результате у пациентов могут присутствовать явные клинические признаки вирусной пневмонии. И только КТ-диагностика помогает подтвердить присутствие инфекции в организме. По словам Самышиной, она выявляет характерный симптом - "эффект матового стекла".

Врач пояснила, что таким образом можно выявить одну из четырех стадий пневмонии. Если пневмония первой и второй стадии, то пациента могут оставить лечиться дома, а при третьей или четвертой - госпитализируют. Самышина подчеркнула, что коронавирус опасен из-за того, что мало изучен. Поэтому медики каждый день узнают что-то новое о нем как в плане диагностики, так и в плане лечения.

Ранее главный врач больничного комплекса в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что компьютерную томографию (КТ) у пациентов с коронавирусом стоит делать на четвертый-пятый день заболевания. Потому что компьютерная томография определяет изменения в легких, но в первые дни после заболевания с вероятностью в 95-99% изменений в легких еще никаких не будет. "А вот на 4-5 день появится то, что, наверное, уже все знают, - симптом матового стекла, который мы видим на КТ: участки легкого, они действительно становятся такого матового, белого цвета, как матовое стекло", - пояснил Проценко.

При этом делать КТ стоит при сочетании повышенной температуры с характерными симптомами коронавируса.

Врач также пояснил, что поражение легких еще не означает тяжелого развития болезни. "Если объем поражения меньше 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения. Поэтому компьютерная томография для нас очень важный инструмент для определения тактики лечения", - уточнил Проценко.