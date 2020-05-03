Врачи назвали продукты, которые нужно есть в период самоизоляции

Находясь круглые сутки дома, многие стали много и бесконтрольно есть. Холодильник всегда под боком, поэтому иногда сложно отказаться от лишнего куска торта. Однако медики все же советуют придерживаться правильного питания.

Например, за своим рационом нужно тщательно следить диабетикам. "Исключите "неправильные" продукты. Постарайтесь сделать так, чтобы в вашем доме их не было, - сказала "РГ" кандидат медицинских наук Маргарита Аристархова. - Не рекомендуется следовать жестким диетам, но и не нужно впадать в крайность, заедая стресс".

На время самоизоляции врачи советуют всем, даже тем, у кого нет проблем с пищеварением, составить план сбалансированного питания. В рацион стоит включить разные фрукты и овощи, мясо и птицу, свежую рыбу и каши. Сладкое и фастфуд лучше исключить. Не стоит злоупотреблять кофе и энергетиками - эти напитки не позволяют полноценно отдохнуть и расслабиться. От спиртного желательно отказаться совсем.

- Алкоголь провоцирует и усугубляет депрессию, а в самоизоляции даже одна бутылка может привести к длительному запою, - объяснил "РГ" главврач одного из медцентров Василий Шуров. - Лучше пить очищенную воду без газа и ограничить употребление обезвоживающих продуктов, включая соленья и острые блюда.