Американский кинорынок, несмотря ни на что, состоится

Один из крупнейших мировых кинорынков - AFM в Санта-Монике - объявил, что намерен состояться в положенные сроки в ноябре 2020 года, несмотря на пандемию и отмену всех летних кинофестивалей и кинорынков планеты.

- Планы Кинорынка не изменились, - заявил представитель Альянса независимых кино- и телепроизводителей. - Мы знаем, столь тяжелы были последние месяцы для нашей индустрии во всем мире и стремимся к тому, чтобы участники рынка могли реализовать свой бизнес в безопасных условиях".

Еще в феврале было объявлено, что Американский рынок сократит свои сроки по сравнению с традиционными на два дня. Он пройдет в течение пяти суток со вторника 3 ноября по воскресенье 8 ноября в своей обычной штаб-квартире - отеле Loews Santa Monica Beach, зафрахтованном до 2024 года.