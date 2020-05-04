Асад: Нет гарантии, что в Сирии не будет "катастрофической вспышки" COVID

Президент Сирии Башар Асад, выступая на заседании правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом 4 мая, заявил, что нет никаких гарантий, что в ближайшее время в стране не будет "большой катастрофы" в связи со вспышкой коронавируса.

По словам Асада, пока что количество больных относительно невелико, хотя на самом деле их может быть больше, потому что тотального тестирования в Сирии не проводилось. Также, по его словам, невелико и число умерших от последствий Covid-19. "Но это не значит, что мы уже вне зоны риска, - подчеркнул президент. - Нынешние цифры не дают гарантии, что не будет вспышки в ближайшие дни и через несколько недель мы не встанем перед большой катастрофой, которая будет выше наших возможностей".

Согласно последней информации, в Сирии зафиксированы 44 случая заболевания коронавирусом, 3 человека скончались, 27 выздоровели. При этом, как сообщает сирийское государственное новостное агентство SANA со ссылкой на Минздрав САР, с 5 февраля по 4 мая в карантинные центры для наблюдения были помещены 3 325 человек, из них 2 554 выписаны, 771 остается под наблюдением. Для прибывающих из-за рубежа граждан Сирии (пока что прибыли три первых самолета с гражданами из-за границы) оборудуются новые карантинные центры.

В стране действует комендантский час, с 18:00 до 6:00 по будням, и с 12:00 до 6:00 по выходным.