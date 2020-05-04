Австрия мобилизует резервистов

Власти Австрии решили мобилизовать резервистов для борьбы с коронавирусом. Как отмечает euronews.com, подобное происходит впервые со времен Второй мировой войны.

В помощь регулярной армии будут направлены около 4 тысяч резервистов (13 рот по 300 человек). Их уже проверили на COVID-19 и обучили действовать в условиях карантина.

По словам командира военного гарнизона Вены генерала Курта Вагнера, "их задача будет заключаться в обеспечении безопасности на пограничных контрольно-пропускных пунктах, а также в проверке состояния здоровья людей, в Вене они будут направлены на охрану посольств и международных учреждений".

Сколько придется служить резервистам, пока неизвестно, но на весь срок службы их обеспечат масками.

Согласно последним данным, в Австрии зарегистрирован 15621 случай инфицирования коронавирусом, 600 человек скончались, 13316 выздоровели.