Бит-квартет "Секрет" дал онлайн-концерт одновременно из Петербурга и Парижа

Это выступление могло бы и не состояться, потому что трое музыкантов "Секрета" - Максим Леонидов, Николай Фоменко и Алексей Мурашов - были в родном городе, а четвертый - Андрей Заблудовский так и не смог прилететь из Парижа, оставаясь там в самоизоляции. Но современные технологии сделали этот концерт возможным, очень позитивным, жизнеутверждающим и необычным...

На сцене пустующего ныне питерского клуба "Космонавт" музыкантам "Секрета" помогали коллеги из сольной группы Максима Леонидова: гитарист, басист, клавишник и ударник.

Начали, конечно же, с энергичных хитов "Сердце северных гор", "Привет", "Моя любовь на пятом этаже". Пели бы и дальше, но интерес к концерту был столь велик, что зрители неустанно присылали вопросы группе в прямой эфир.

И приходилось на время забывать про инструменты. Кто-то интересовался тем, будут ли переиздаваться альбомы 80-90-х (ответили, что "будут, если не осыпалась пленка на исходных фонограммах").

Кто-то беспокоился, каково это - выступать, не видя зрителей (Фоменко тотчас же насчитал в зале шесть телеоператоров и сообщил, что "может для их группы такое количество - уже неплохо", а Леонидов хохотнул, что однажды они и вовсе "выступали даже перед коровами"). Но потом написали медики и попросили посвятить песню друзьям-коллегам, которые в тот вечер трудились в своих клиниках - брали анализы на коронавирус. И "секретовцы" стали уже максимально серьезными…

Высказали немало теплых слов в адрес врачей. Сообщили, что соблюдают самоизоляцию, находясь на дачах. А Николай Фоменко еще и посоветовал всем греться на солнышке хотя бы на балконах, получая необходимую дозу витамина D - лично вычитал в одном из научных исследований, что тот очень полезен для организма во время пандемии…

Дальше снова были хиты: "Гад Иванов", "Ленинградское время"… Шутки, диалоги, самоирония в дружеских диалогах… А больше всего музыкантов развлек, конечно же, вопрос про "звезд". Отвечая на него, "секретовцы" беззлобно и неугомонно потешались друг над другом.

Ведь все эти годы питерский бит-квартет любят не только за песни, но и за чувство юмора, умение превращать любой концерт в драйвовую и затейливую дружескую вечеринку…

А потом к ним из Парижа присоединился Андрей Заблудовский. Рассказал, что написал отличную песню со скрипкой, которую обязательно покажет всем, когда вернется домой. И снова были шутки, дружеский стеб, ирония, душевная атмосфера.

Конечно, у Забла (как его зовут в группе) спросили о том, как проходит самоизоляция в Париже. Оказалось, что схоже с тем, как у нас. Может быть, даже строже. "Можно пойти, например, в булочную, но для этого надо заполнить специальную бумагу и указать ее адрес. А выходить нужно, обязательно взяв с собой паспорт", - поведал Андрей.

И потом напомнил, что в руках у него гитара. Начал нарезать риффы из песни "Беспечный ездок", попросив друзей его поддержать. Так и начали играть вместе, он - из Парижа, а остальные - из Санкт-Петербурга…

Мало кто заметил, как пролетело больше двух часов. А когда необычный онлайн-концерт завершился, подумалось: здорово все-таки, что он состоялся. Ведь этот коронавирус однажды закончится, а такие замечательные видеозаписи останутся!

Да и приятно было узнать, что у "Секрета" появится еще одна новая песня…