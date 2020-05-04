"Большие гастроли-онлайн" подготовили специальную программу ко Дню Победы

Впервые широкому зрителю будет представлен настоящий театр военных действий, воссозданный из документальных архивов российских театров. Реальные фронтовые истории и записи голосов артистов и поэтов 1941-1945 годов позволят показать, как театры помогали фронту, собирали деньги на вооружение, выступали перед ранеными бойцами в госпиталях, выезжали со спектаклями и концертами на передовую. Фотоматериалы и документы тех лет предоставлены Малым театром, Архангельским театром драмы им. М.В. Ломоносова, Кировским театром кукол им. А.Н. Афанасьева, Государственным театром кукол республики Мордовия, Кировским ТЮЗом "Театр на Спасской" и Астраханским драматическим театром.

Дополнят картину современные постановки о войне и Победе. Каждый день победной юбилейной недели будут идти трансляции спектаклей о войне. Одни из них поставлены по произведениям классиков советской литературы, которые не понаслышке знают, что такое война. Среди них поэтесса-блокадница, автор крылатой строки "Никто не забыт, ничто не забыто" Ольга Бергольц, военный корреспондент и кавалер орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени Александр Твардовский и писатель-фантаст, лауреат Государственной премии СССР, Кир Булычев, чье детство пришлось на войну. Современный взгляд на войну представят единственный лауреат сразу трех главных литературных премий Михаил Шишкин и писатель Сергей Козлов.

Известные произведений о войне Михаила Шолохова, Бориса Васильева, Давида Самойлова, Булата Окуджавы прозвучат в исполнении Дмитрия Дюжева, Евгения Князева, Александра Олешко, Сергея Безрукова, Игоря Золотовицкого.

Трансляции "Большие гастроли-онлайн" доступны любому интернет-пользователю по всему миру. Смотрите их бепслатно на официальных страницах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube , а также на сайте Большие гастроли.рф.

Расписание трансляций спектаклей.

• 4 мая 19:00 - "Живи и помни", 16+, Санкт-Петербургский театр "Мастерская" под руководством Григория Козлова. По повести Валентина Распутина. (Спектакль вошел в лонг-лист премии "Золотая маска"-2019, награжден высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой софит" -2018 и отмечен еще несколькими наградами.)

• 5 мая 19:00 - "Можно попросить Нину?", 12+, Московский областной театр кукол ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЕАТРА. По одноименному рассказу Кира Булычева, лауреата Государственной премии СССР.

• 6 мая 19:00 - "Ленинградская Мадонна", 14+, Тверской театр юного зрителя. По дневникам Ольги Бергольц. Откровение в одном действии

• 7 мая 19:00 - "Василий Теркин", 12+, Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова. По поэме А. Твардовского. Реставрация в одном действии, включает часть "Теркин на том свете", которую редко ставят в театрах. (Спектакль лауреат фестиваля "Подмосковные вечера" (2016 г.). Обладатель главного приза фестиваля "У Троицы" (2017 г.). Участник фестиваля "Уроки режиссуры. Биеннале театрального искусства" (2017 г.))

• 8 мая 19:00 - "Самый неизвестный солдат2, 12+, Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (г. Тюмень). Премьера! Посвящена 75-летию Победы в Великой отечественной войне. По мотивам одноименного рассказа тюменского автора Сергея Козлова.

• 9 мая 18:00 - "Веселый солдат", 16+, Московский губернский театр. По одноименной драме В. Астафьева. (Спектакль вошел в лонг-лист премии "Золотая маска"-2017 г.)

• 10 мая 19:00 - "Письмовник", 16+, Московский детский камерный театр кукол. Кукольная вариация по роману М. Шишкина, единственного лауреата сразу трех литературных премий - "Русский Букер", "Большая книга", "Национальный бестселлер".

Программа трансляций выступлений артистов, начало в 15:00.

4 мая - Александр Олешко - "Брестская крепость" Сергей Алексеев

5 мая - Анна, Маша, Юлия Пересильд и Сергей Вяльцев - "Журавли" муз. Я.Френкеля, стихи Р.Гамзатова

6 мая - Игорь Золотовицкий - "Перебирая наши даты" Давид Самойлов

7 мая - Нонна Гришаева - "Ах, война, что ж ты сделала, подлая" Булат Окуджава

8 мая - Дмитрий Дюжев - "Они сражались за родину" Михаил Шолохов

9 мая - Евгений Князев - "Перед атакой" Семен Гудзенко

10 мая - Сергей Безруков - "В списках не значился" Борис Васильев

Расписание публикаций фронтовых историй на сайте БольшиеГастроли.РФ в рубрике "Эксклюзив".

• 4 мая - "Фронтовой филиал" - фотохроника времен войны и история Государственного академического Малого театра России

• 5 мая - "Перестроили работу на военный лад" - архивные фотографии и история Астраханского драматического театра

• 6 мая - "Театр не прекращал своей работы" - фотохроника времен войны и история Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева

• 7 мая - "Общими были тогда и горе, и радости" - архивные фотографии и история Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносов

• 8 мая - "Письмо с фронта" - архивные фотографии и история Государственного театра кукол республики Мордовия

• 9 мая - "Поклялись сменить бутафорские винтовки на боевое оружие" - архивные фотографии и история Кировского ТЮЗа "На Спасской"

• 10 мая - "Музы не молчали" - архивные фотографии и история Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова