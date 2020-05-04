В Германии начали потихоньку смягчать карантинные меры, но до возвращения к привычной жизни еще далеко. Немцы, как известно, народ дисциплинированный, но у многих терпение уже на исходе. Как они живут, чем подбадривают себя и о чем мечтают во время пандемии, "РГ" узнала из первых рук.

Штефани Шмидт - оптимистка, хотя еще до "короны" осталась без работы и перебивается на пособии. При этом она не унывает, много времени проводит на свежем воздухе, где проходят теперь ее деловые встречи и собеседования. Это довольно необычно.

А еще женщина заглядывает по субботам на площадь Розы Люксембург в Берлине, где вот уже почти месяц собираются участники "антикарантинных" демонстраций. Атмосфера этих собраний подзаряжает энергией, которой многим немцам сейчас так не хватает. "Я не из тех, кто боится подцепить вирус. К тому же укрепляю иммунитет: каждый день хожу пешком на большие расстояния, а еще варю настоящий бульон из костей, знаете, какой он полезный!" - заверила "РГ" фрау Шмидт.

Если коронавирус что-то и поменял в ее жизни, так это заставил пересмотреть ежедневные траты и потребительскую корзину. "Пришлось отказаться от "хомячковых закупок", которые так популярны в Германии. Больше не делаю запасов впрок. И вообще стараюсь, чтобы мой чек во время каждого похода в супермаркет не превышал в среднем 30 евро", - поделилась она секретом экономии с "РГ". "Я по жизни привыкла рассчитывать только на себя, может, поэтому мне легче держаться на плаву в кризис", - смеется Штефани.

А вот для 43-летнего Андреаса, который тоже коротает выходные "у Розы", пандемия обернулась крахом личной жизни. Мало того, что он остался без привычного заработка (его перевели на сокращенный рабочий день), так еще и потерял возможность общаться с детьми. Их у Андреаса двое. "Это для меня тяжелее всего, - рассказал он. - Дети оказались заперты дома, вот уже семь недель они не могут ходить в школу, встречаться с друзьями. А я не могу встречаться с ними. Последний раз виделись 16 марта... Их мать, с которой мы в разводе, видимо, боится, что я могу принести заразу. Признаюсь, я уже близок к депрессии", - сокрушается немец.

У людей семейных - свои переживания, даже если со стороны кажется, что для них нет причин. "Мы живем не в столице, а в собственном доме с садиком. По нынешним временам это роскошь, ведь мы не заперты в четырех стенах, - поведала "РГ" Петра из городка Фалькензее, что в земле Бранденбург. - У меня двое детей - пятнадцати и семнадцати лет. Сейчас они особенно никуда не ходят, и я, конечно, этому очень рада. Наша семья стала гораздо больше времени проводить вместе. Признаюсь, возникли трудности с работой: у меня свое дело, и последние несколько недель я сижу без заказов. Но в целом пандемия не перевернула мою жизнь с ног на голову. При этом меня все равно не покидает безотчетное чувство тревоги. Я просто не могу не думать о том, сколько продлятся все эти ограничения. А вдруг некоторые останутся с нами надолго или даже навсегда! Эти мысли не дают мне покоя". Не удивительно, что телефоны "горячей линии" психологической поддержки в Германии сейчас востребованы, как никогда.

Многие из тех, с кем пообщалась корреспондент "РГ", говорят: пандемия заставила их иначе взглянуть на привычные, совсем обыденные вещи, которые вдруг предстали в новом свете.

"Я довольно долго оставалась в своем "коконе", а на прошлых выходных решила выбраться на прогулку, сходила в парк, - рассказала соотечественница, которая сейчас учится в Берлине. - Больше всего меня поразило то, как люди теперь смотрят друг на друга. Казалось бы, они просто гуляют - что в этом особенного? Но что-то неуловимо изменилось. На их лицах, в их глазах читается особенная радость. Будто они обмениваются тайными посланиями. Мол, как же хорошо, что мы можем просто наслаждаться свободой, любоваться природой, быть вместе, хоть и приходится держать дистанцию".

Пользователи в соцсетях пишут, что и представить не могли, какой роскошью может стать, к примеру, прогулка по оживающему "Кудамму" - берлинскому бульвару Курфюрстендамм, который называют местными Елисейскими полями. Под суровыми взглядами охранников зайти в универсам "Ка-Де-Ве", чувствуя себя почти нелегалом, взять китайской лапши на вынос (сидеть внутри пока нельзя) и затем с упоением поедать ее на старой лавочке под жарким майским солнцем - это ли не предел мечтаний?

Знакомая из Дюссельдорфа говорит, что открыла в себе неожиданный талант - различать голоса птиц, которые прежде никогда не пели в городе с таким упоением. Она даже стала записывать их трели на диктофон. Об ограничениях общественной жизни, многие из которых власти не спешат отменять, девушка старается не думать: "Решаю задачи по мере их поступления. Сейчас у меня настоящий квест - дозвониться и записаться в парикмахерскую! Провернуть это оказалось сложнее, чем я думала: многие страждут туда попасть. Во всей этой истории с ограничениями меня, пожалуй, раздражает только одно: новое требование надевать маски в транспорте и в супермаркетах. Ведь я ношу очки, а от маски они запотевают! Но вроде закрывать лицо шарфом или платком тоже можно, я этим пользуюсь. Кстати, недавно насчитала в проезжавшем мимо автобусе трех человек без масок!" Собеседница "РГ" рассказала, что недавно отметила на самоизоляции свой день рождения. До вечеринки в Zoom дело не дошло, зато именинница побаловала себя походом в оперу Метрополитен - разумеется, виртуальным. Такого странного праздника у нее еще не было.

Между тем пандемия произвела в Германии революцию в амурных делах - немцы принялись массово заводить профили на сайтах знакомств. И вот что интересно: если до "короны" там искали в основном быстрых встреч и легких отношений, то теперь, когда мало кто готов решиться на свидание (да и пойти особенно некуда), виртуальные площадки преисполнились старой доброй романтики. Такими наблюдениями с порталом rbb24.de поделилась София Ветцке, которая провела "карантинный" эксперимент. Конечно, на сайтах знакомств и сейчас полно объявлений в духе немецкого черного юмора: "Ищу подругу на время самоизоляции. С туалетной бумагой, джином и выходом на крышу с террасой". Однако большинство молодых людей стали вести себя более старомодно. "Теперь вы можете часами делиться друг с другом в ночи подробностями своей жизни, - говорит София. - На второй день я уже в курсе, кем была бывшая Ника - назовем его так, как выглядят обои у него в комнате, на каком музыкальном инструменте он играет. Я присылаю ему фотку своей кошки и меланхоличные песни, которые мы вместе слушаем по разные стороны монитора". Оказывается, виртуальные свидания с бокалом вина перед веб-камерой, когда вокруг больше никого нет, могут быть даже более захватывающими, чем встречи в шумном баре. И все же девушка не хочет, чтобы виртуальная реальность одержала верх: "Через неделю я удалила приложение, отправив Нику свой номер телефона. Он единственный, кого мне захотелось "взять с собой" из цифровой изоляции в настоящую жизнь. Может, мы, и правда, встретимся - если только жизнь перестанет быть препятствием для встреч".